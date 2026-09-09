Top.Mail.Ru
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 8
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 9
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 10
Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 8
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 9
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 10
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
6 110 руб.  9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311792
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
14.4

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11

Кресло офисное Бюрократ CH-808AXSN/3C11 представляет собой аксессуар, с использованием которого вы дополните рабочий кабинет любого дизайна. Благодаря сдержанному исполнению, а также использованию исключительно первоклассных материалов представленная модель надолго займет место вашей бессменной помощницы. В качестве обивки производитель задействовал износоустойчивый текстиль черного оттенка, который не боится преждевременного появления потертостей и выгорания под воздействием солнечных лучей. Конструкция кресла офисного Бюрократ CH-808AXSN/3C11 включает в себя подлокотники с фиксированным положением, которые снизят нагрузку на область рук при длительном нахождении за экраном ПК. Главным элементом аксессуара стала опора из прочного пластика, под которой расположились незаменимые для быстрого перемещения ролики. Если потребуется быстро и точно установить подходящую высоту сидения, воспользуйтесь специально предусмотренным рычажком.



Теги товара: тканевые, до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
примыкает к сиденью
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Развернуть
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло офисное Бюрократ CH-808AXSN/3C11 представляет собой аксессуар, с использованием которого вы дополните рабочий кабинет любого дизайна. Благодаря сдержанному исполнению, а также использованию исключительно первоклассных материалов представленная модель надолго займет место вашей бессменной помощницы. В качестве обивки производитель задействовал износоустойчивый текстиль черного оттенка, который не боится преждевременного появления потертостей и выгорания под воздействием солнечных лучей. Конструкция кресла офисного Бюрократ CH-808AXSN/3C11 включает в себя подлокотники с фиксированным положением, которые снизят нагрузку на область рук при длительном нахождении за экраном ПК. Главным элементом аксессуара стала опора из прочного пластика, под которой расположились незаменимые для быстрого перемещения ролики. Если потребуется быстро и точно установить подходящую высоту сидения, воспользуйтесь специально предусмотренным рычажком.


Теги товара: тканевые, до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-808AXSN/#B черный 3C11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...