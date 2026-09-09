Кресло Brabix Balance MG-320 черное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Balance MG-320 черное
Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании крела прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 90 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила с оригинальным "узором". Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Залогом комфортного использования кресла также является эргономичная форма надёжного пластикового каркаса. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании крела прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 90 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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