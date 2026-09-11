Top.Mail.Ru
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557485
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
92х65х35
Вес, кг.
25.24

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490)

Офисное кресло BRABIX Jazz EX-757 отлично подойдет для любителей сочетать красоту и удобство. В нем можно чувствовать себя комфортно в любом положении. Обивка кресла выполнена из высококачественной износоустойчивой экокожи премиум класса, которая сохранит презентабельный внешний вид на протяжении долгого времени использования. Продуманная эргономика способствует комфортному положению тела на протяжении долгого времени сидения. Стильные подлокотники подчеркивают особый строгий стиль кресла. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Офисное кресло BRABIX Jazz EX-757 отлично подойдет для любителей сочетать красоту и удобство. В нем можно чувствовать себя комфортно в любом положении. Обивка кресла выполнена из высококачественной износоустойчивой экокожи премиум класса, которая сохранит презентабельный внешний вид на протяжении долгого времени использования. Продуманная эргономика способствует комфортному положению тела на протяжении долгого времени сидения. Стильные подлокотники подчеркивают особый строгий стиль кресла. Кресло оборудовано наиболее технически совершенной и эргономичной системой качания - синхромеханизм. Он позволяет согласованно, с определенной зависимостью изменять углы наклона одновременно и спинки, и сиденья. В данной модели кресла реализовано оптимальное соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Premium Jazz EX-757, экокожа, серое (532490) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...