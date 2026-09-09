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Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ

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Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311652
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ

Масса: 12,05 кг. Габариты: 71х27х67 см. Ширина сиденья: 49,5 см.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-808LT/#G серый 3C1 НА ПИАСТРЕ




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластиковая
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Масса: 12,05 кг. Габариты: 71х27х67 см. Ширина сиденья: 49,5 см.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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