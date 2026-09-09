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Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа

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Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 5
Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
  • Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 5
  • Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217265
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа

Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-330M/OR-03 без подлокотников синий искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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