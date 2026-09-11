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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый

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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 3
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Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 9
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 10
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 11
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 12
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 13
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 14
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 15
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 16
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 17
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 18
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 19
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 20
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 21
Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 9
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 10
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 11
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 12
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 13
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 14
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 15
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 16
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 17
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 18
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 19
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 20
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 21
  • Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497729
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
23.7

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 гр.). Подлокотники пластиковые 2D. Крестовина металлическая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 23,05 кг. Объем: 0,223 м3. Габариты (мм): 875 х 380 х 670.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ VIKING KNIGHT LT10 FABRIC коричневый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
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Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 гр.). Подлокотники пластиковые 2D. Крестовина металлическая. Колеса для паркета и ламината. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 23,05 кг. Объем: 0,223 м3. Габариты (мм): 875 х 380 х 670.


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Отзывы


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