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Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой

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Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 1
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 2
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 3
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 4
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 5
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 6
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 7
Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
серо-голубой
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 1
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 2
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 3
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 4
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 5
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 6
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 7
  • Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409617
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
серо-голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х20
Вес, кг.
21.9

Описание товара Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 гр.).



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Бюрократ VIKING KNIGHT Fabric Light-28 серый/голубой




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань
Тип установки
на колесиках
Цвет
серо-голубой
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Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Регулировка высоты (газлифт). Поддержка шеи и поясницы (2 подушки). Регулировка угла наклона спинки (реклайнер 90-150 гр.).


Теги товара: на колесиках, тканевые
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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