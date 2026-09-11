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Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946

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Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 1
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 2
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 3
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 4
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 5
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 6
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 7
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 8
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 9
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 10
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 11
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 12
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 13
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 14
Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 10
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 11
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 12
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 13
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 14
  • Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 525671
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
91х58х38
Вес, кг.
14.74

Описание товара Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946

Современное кресло с хромированными деталями подойдет каждому. Комфортное и долговечное использование обеспечивают механизм глубокого качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении Deep Tilt и высококачественная экокожа. Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Cube EX-523 экокожа, хром, черное, 531946




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Современное кресло с хромированными деталями подойдет каждому. Комфортное и долговечное использование обеспечивают механизм глубокого качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении Deep Tilt и высококачественная экокожа. Обивка кресла выполнена из устойчивой к износу экокожи - современного материала на хлопковой основе. Эта обивка позволит сохранить презентабельный вид кресла на протяжении всего срока эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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