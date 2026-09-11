Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-030BLS черный/серебристый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл/пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл/пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серебро/черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
21
Описание товара Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-030BLS черный/серебристый
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл/пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серебро/черный
Страна производитель
Китай
Кресло имеет высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. Выполнено из качественных долговечных материалов.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Кресло компьютерное Cactus CS-CHR-030BLS черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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