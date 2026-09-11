Кресло компьютерное Brabix Premium Rapid GM-102 (532105) Black/Grey
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477773
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
83х83х33
Вес, кг.
15.93
Описание товара Кресло компьютерное Brabix Premium Rapid GM-102 (532105) Black/Grey
Кресло BRABIX Rapid GM-102 специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела. Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузки на поясничный отдел позвоночника. Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW.
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Кресло BRABIX Rapid GM-102 специально разработано для профессиональных геймеров, проводящих много часов подряд за игрой, не меняя положения тела. Кресло имеет боковые поддержки и благодаря анатомически правильным изгибам каркаса обеспечивает комфортное положение сидящему. Кроме того, в кресле предусмотрена специальная подушка для поддержки спины, чтобы снизить нагрузки на поясничный отдел позвоночника. Обивка представляет собой комбинацию современных качественных материалов – искусственной кожи и дышащей сетчатой ткани TW.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло компьютерное Brabix Premium Rapid GM-102 (532105) Black/Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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