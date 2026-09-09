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Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный

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Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Материал обивки
искусственная кожа
Подсветка
нет
Цвет
бежевый
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311674
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
искусственная кожа
Подсветка
нет
Цвет
бежевый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
15.4

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный

Кресло руководителя Бюрократ KB-9N Изящная модель компьютерного кресла Бюрократ KB-9N обладает незаурядным внешним видом и отлично подойдет для организации рабочего процесса в современном офисе. Оно респектабельно выглядит и будет радовать глаз долгие годы. Помимо этого кресло удобное и простое в уходе. Конструкцией предусмотрены мягкие подлокотники, высокая спинка и удобный подголовник. Эти детали помогут вам чувствовать себя бодрым в течение всего дня. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении Регулировка высоты (газлифт) Ограничение по весу: 120 кг Хромированная крестовина Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной кожи

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Материал обивки
искусственная кожа
Подсветка
нет
Цвет
бежевый
Страна производитель
Россия
Описание
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N Изящная модель компьютерного кресла Бюрократ KB-9N обладает незаурядным внешним видом и отлично подойдет для организации рабочего процесса в современном офисе. Оно респектабельно выглядит и будет радовать глаз долгие годы. Помимо этого кресло удобное и простое в уходе. Конструкцией предусмотрены мягкие подлокотники, высокая спинка и удобный подголовник. Эти детали помогут вам чувствовать себя бодрым в течение всего дня. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении Регулировка высоты (газлифт) Ограничение по весу: 120 кг Хромированная крестовина Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной кожи
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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