Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/OR-12 бежевый сиденье бежевый искусственная кожа крестовина хром колеса черный
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N Изящная модель компьютерного кресла Бюрократ KB-9N обладает незаурядным внешним видом и отлично подойдет для организации рабочего процесса в современном офисе. Оно респектабельно выглядит и будет радовать глаз долгие годы. Помимо этого кресло удобное и простое в уходе. Конструкцией предусмотрены мягкие подлокотники, высокая спинка и удобный подголовник. Эти детали помогут вам чувствовать себя бодрым в течение всего дня. Механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении Регулировка высоты (газлифт) Ограничение по весу: 120 кг Хромированная крестовина Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной кожи
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