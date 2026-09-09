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Компьютерное кресло Brabix Space EX-508 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Brabix Space EX-508 черный

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Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 1
Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 2
Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 3
Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 4
Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 5
Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Space EX-508&quot; черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262570
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
73х73х33
Вес, кг.
17.2

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Space EX-508 черный

Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации.

Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Для лучшей вентиляции на спинке предусмотрены стильные вставки перфорированной экокожи.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Минималистичный, актуальный дизайн обеспечивается сочетанием хромированных деталей и обивки из современного материала.

Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Space EX-508 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации.

Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Для лучшей вентиляции на спинке предусмотрены стильные вставки перфорированной экокожи.

Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.

Минималистичный, актуальный дизайн обеспечивается сочетанием хромированных деталей и обивки из современного материала.

Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.

Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.

Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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