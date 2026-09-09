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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка

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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 216576
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
14

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка

Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Хромированная крестовина. Ограничение по весу: 120 кг



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/DG/TW-12 серый сетка




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
пружинно-винтовой
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Хромированная крестовина. Ограничение по весу: 120 кг


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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