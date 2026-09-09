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Компьютерное кресло Chairman game 17 чёрное/желтое (00-07028515) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компьютерное кресло Chairman game 17 чёрное/желтое (00-07028515)

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Компьютерное кресло Chairman game 17 чёрное/желтое (Экокожа, 00-07028515)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271019
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Характеристики

Бренд
CHAIRMAN
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15.5

Описание товара Компьютерное кресло Chairman game 17 чёрное/желтое (00-07028515)

Экономичное кресло для настоящих геймеров. Уверенная поддержка посадки, фиксация наклона в любом положении, мягкие подлокотники, надежность и долговечность. и, конечно - эффектный, мощный дизайн.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Chairman game 17 чёрное/желтое (00-07028515)




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Характеристики
Бренд
CHAIRMAN
Тип товара
Компьютерные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Экономичное кресло для настоящих геймеров. Уверенная поддержка посадки, фиксация наклона в любом положении, мягкие подлокотники, надежность и долговечность. и, конечно - эффектный, мощный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Компьютерное кресло Chairman game 17 чёрное/желтое (00-07028515) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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