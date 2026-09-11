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Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS

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Снегоуборщик Champion 1696411 / ST1074BS - фото 1
Снегоуборщик Champion 1696411 / ST1074BS - фото 2
Снегоуборщик Champion 1696411 / ST1074BS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик Champion 1696411 / ST1074BS - фото 1
  • Снегоуборщик Champion 1696411 / ST1074BS - фото 2
  • Снегоуборщик Champion 1696411 / ST1074BS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
74 000 руб.  85 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55578
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Вес, кг.
102

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS

Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS предназначен для расчистки от снега придомовой территории, дорожек, подъездов. Мощный одноцилиндровый четырехтактный двигатель обеспечивает стабильную работу машины при больших нагрузках. Различные скорости движения позволяют выбрать наиболее оптимальный режим для уборки рыхлого или слежавшегося снега. Наличие электростартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при низких температурах. Снегоуборщик Champion 1696411/ST1074BS оборудован фарой, облегчающей процесс уборки в непогоду и темное время суток.

Особенности:

  • Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
  • Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
  • Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии;
  • Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
  • Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS;
  • Документация;
  • Упаковка.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Описание

Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS предназначен для расчистки от снега придомовой территории, дорожек, подъездов. Мощный одноцилиндровый четырехтактный двигатель обеспечивает стабильную работу машины при больших нагрузках. Различные скорости движения позволяют выбрать наиболее оптимальный режим для уборки рыхлого или слежавшегося снега. Наличие электростартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при низких температурах. Снегоуборщик Champion 1696411/ST1074BS оборудован фарой, облегчающей процесс уборки в непогоду и темное время суток.

Особенности:

  • Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
  • Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
  • Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии;
  • Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
  • Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения.

Комплектация:

  • Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS;
  • Документация;
  • Упаковка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS - этот товар вы можете купить по цене 74000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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