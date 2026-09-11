Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS
Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS предназначен для расчистки от снега придомовой территории, дорожек, подъездов. Мощный одноцилиндровый четырехтактный двигатель обеспечивает стабильную работу машины при больших нагрузках. Различные скорости движения позволяют выбрать наиболее оптимальный режим для уборки рыхлого или слежавшегося снега. Наличие электростартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при низких температурах. Снегоуборщик Champion 1696411/ST1074BS оборудован фарой, облегчающей процесс уборки в непогоду и темное время суток.
Особенности:
- Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
- Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
- Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии;
- Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
- Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS предназначен для расчистки от снега придомовой территории, дорожек, подъездов. Мощный одноцилиндровый четырехтактный двигатель обеспечивает стабильную работу машины при больших нагрузках. Различные скорости движения позволяют выбрать наиболее оптимальный режим для уборки рыхлого или слежавшегося снега. Наличие электростартера обеспечивает быстрый запуск двигателя при низких температурах. Снегоуборщик Champion 1696411/ST1074BS оборудован фарой, облегчающей процесс уборки в непогоду и темное время суток.
Особенности:
- Зубчатый металлический шнек легко справляется с тяжелым, слежавшимся снегом;
- Специальный антибуксовочный протектор шин обеспечивает надежное сцепление с обледенелой поверхностью;
- Выброс снега осуществляется через металлический желоб, устойчивый к механическим повреждениям и коррозии;
- Широкая горловина топливного бака облегчает процесс добавления бензина;
- Ковш оборудован полозьями, предотвращающими возможные механические повреждения.
Комплектация:
- Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS;
- Документация;
- Упаковка.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Champion 1696411/ST1074BS