Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIHP/S-1300 Plaza Solar BIHP/S-1300
Plaza Solar — это конвективно-инфракрасный обогреватель для ценителей красоты и функциональности в комплексе с новейшими техническими решениями. Уустройство, в угольно-черном корпусе которого заключен поистине впечатляющий функционал. С режимом программирования у вас не возникнет трудностей при установке параметров на предстоящую неделю. Для хозяев, не желающих расходовать много средств на энергоснабжение, предусмотрена возможность выбора наиболее подходящей ступени мощности. Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar BIHP/S-1300 снабжен функциональным дисплеем, сигнализирующим о выбранных параметрах. Случайное попадание брызг на корпус домашнего ассистента не приведет к неминуемой поломке внутренних элементов, ведь он надежно защищен от негативного воздействия жидкости. Положенный в основу представленной модели нагревательный элемент HEDGEHOG + MICATHERMIC не осушает воздух и не приводит к сжиганию драгоценного кислорода. Быстрое и комфортное перемещение устройства в необходимое помещение обеспечат колесики с прорезиненным основанием.
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