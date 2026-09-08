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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0

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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0 - фото 1
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0 - фото 1
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
4 300 руб.  5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 105795
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х23х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0

Обогреватель инфракрасный, напряжение 220 В, отключение при перегреве, регулировка температуры, монтаж: настенный, напольный

Отзывы о товаре Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-L-2.0




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Обогреватель инфракрасный, напряжение 220 В, отключение при перегреве, регулировка температуры, монтаж: настенный, напольный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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