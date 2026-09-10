Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%12 626 руб. 15 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 400502
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.28х0.06
Вес, кг.
5.8
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B рассчитан на площадь до 20 м?. Благодаря запатентованной компактной форме корпуса, обогреватель под потолком визуально выглядит более узким и тонким, его удобно устанавливать. Высокая степень пылевлагозащиты IP54 и долговечное черное анодирование поверхности толщиной 25 мкм гарантируют обогревателю долгий срок службы.
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B рассчитан на площадь до 20 м?. Благодаря запатентованной компактной форме корпуса, обогреватель под потолком визуально выглядит более узким и тонким, его удобно устанавливать. Высокая степень пылевлагозащиты IP54 и долговечное черное анодирование поверхности толщиной 25 мкм гарантируют обогревателю долгий срок службы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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