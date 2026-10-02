Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-S
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%4 361 руб. 6 180 руб.
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В наличии
Код товара: 328769
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 361 руб. -29%
6 180 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х16
Вес, кг.
4
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-S
Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-S – универсальный компактный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Установить прибор в ударопрочном корпусе можно на съемные опоры. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест в мастерских, СТО, на стройплощадках, в подсобных помещениях, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
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Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-S – универсальный компактный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Установить прибор в ударопрочном корпусе можно на съемные опоры. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест в мастерских, СТО, на стройплощадках, в подсобных помещениях, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-LM-1.5-S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4361 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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