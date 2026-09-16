Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0
Электрический ламповый инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LС-2.0 CARBON универсальный вариант для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений: летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Оснащен долговечным карбоновым нагревательным элементом и встроенным термостатом для поддержания температуры в помещении. В комплект поставки включены поворотные кронштейны и барашковые винты, которые позволяют монтировать обогреватель без использования инструментов практически на любую поверхность. Также в качестве опции доступна установка на профессиональный стальной телескопический штатив BIH-LS-210. Выбрать инфракрасный обогреватель по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине Ballu.
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