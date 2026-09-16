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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 2
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Установка
настенный, напольный
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
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  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 4
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  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
6 540 руб.  9 500 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721286
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0
6 540 руб. -31%
9 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Установка
настенный, напольный
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Нагревательный элемент
инфракрасный
Габаритные размеры (ВхШхГ)
74x18x9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х23х13
Вес, кг.
3.4

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0

Электрический ламповый инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LС-2.0 CARBON универсальный вариант для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений: летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Оснащен долговечным карбоновым нагревательным элементом и встроенным термостатом для поддержания температуры в помещении. В комплект поставки включены поворотные кронштейны и барашковые винты, которые позволяют монтировать обогреватель без использования инструментов практически на любую поверхность. Также в качестве опции доступна установка на профессиональный стальной телескопический штатив BIH-LS-210. Выбрать инфракрасный обогреватель по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине Ballu.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Установка
настенный, напольный
Рекомендуемая площадь обогрева, м2
25
Нагревательный элемент
инфракрасный
Габаритные размеры (ВхШхГ)
74x18x9 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический ламповый инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LС-2.0 CARBON универсальный вариант для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений: летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Оснащен долговечным карбоновым нагревательным элементом и встроенным термостатом для поддержания температуры в помещении. В комплект поставки включены поворотные кронштейны и барашковые винты, которые позволяют монтировать обогреватель без использования инструментов практически на любую поверхность. Также в качестве опции доступна установка на профессиональный стальной телескопический штатив BIH-LS-210. Выбрать инфракрасный обогреватель по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине Ballu.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LC-2.0 - по цене 6540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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