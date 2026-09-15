Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-1500
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%9 050 руб. 13 070 руб.
В наличии
Код товара: 643444
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 050 руб. -31%
13 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х15
Вес, кг.
4.72
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-1500
В серии электрических конвекторов Apollo Infrared соединились надежность, неповторимый дизайн и безупречное качество прибора. Плавные линии корпуса в сочетании с передовыми технологиями позволяют наслаждаться теплом «со вкусом». Микатермический нагревательный элемент создает эффект «солнечного тепла». Данный элемент представляет собой пластину, покрытую слюдой. Он обеспечивает быстрый и равномерный обогрев с помощью ИК излучения, а также не сушит воздух за счёт более низкой рабочей температуры. Стильный и функциональный электронный блок управления с цветным TFT дисплеем обеспечивает удобство использования, а выносной датчик температуры позволяет точно поддерживать заданную температуру. Эффективен для помещений, площадью до 20 м2.
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В серии электрических конвекторов Apollo Infrared соединились надежность, неповторимый дизайн и безупречное качество прибора. Плавные линии корпуса в сочетании с передовыми технологиями позволяют наслаждаться теплом «со вкусом». Микатермический нагревательный элемент создает эффект «солнечного тепла». Данный элемент представляет собой пластину, покрытую слюдой. Он обеспечивает быстрый и равномерный обогрев с помощью ИК излучения, а также не сушит воздух за счёт более низкой рабочей температуры. Стильный и функциональный электронный блок управления с цветным TFT дисплеем обеспечивает удобство использования, а выносной датчик температуры позволяет точно поддерживать заданную температуру. Эффективен для помещений, площадью до 20 м2.
Обогреватель инфракрасный BALLU Apollo Infrared BIHP/A-1500 - по цене 9050 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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