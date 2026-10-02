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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 641 руб.  7 840 руб. 

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6 309 руб. 

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В наличии
Код товара: 171937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E
6 641 руб. -15%
7 840 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.77х0.15х0.06
Вес, кг.
3.9

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E

Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-2.0-E в серебристом корпусе предназначен для направленного мощного обогрева в любых условиях: несмотря на ветер и минусовую температуру. Удобная установка под потолком экономит место и рабочее пространство, а также исключает получение травмы и повреждение прибора. Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной. Модель подходит для установки на высоте до 3,5 м. Эффективна в обогреве площади до 20 м?, при этом экономична в использовании электроэнергии: мощность потребления прибора составляет до 2 кВт.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-2.0-E в серебристом корпусе предназначен для направленного мощного обогрева в любых условиях: несмотря на ветер и минусовую температуру. Удобная установка под потолком экономит место и рабочее пространство, а также исключает получение травмы и повреждение прибора. Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной. Модель подходит для установки на высоте до 3,5 м. Эффективна в обогреве площади до 20 м?, при этом экономична в использовании электроэнергии: мощность потребления прибора составляет до 2 кВт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-2.0-E - купить по цене 6641 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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