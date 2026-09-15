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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
9 491 руб.  11 880 руб. 

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9 016 руб. 

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В наличии
Код товара: 543381
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5
9 491 руб. -20%
11 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.15х0.11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5

Инфракрасные обогреватели Ballu серии T2, мощностью 1, 5 кВт — оптимальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, большими теплопотерями и открытых площадок. ИК-обогреватели способны обеспечить комфорт человека даже на открытом воздухе. На верандах кафе и ресторанов они позволяют продлить летний сезон. Как правило, в этих случаях применяются приборы с наибольшей температурой поверхности. Интенсивный тепловой поток с поверхности прибора дает возможность обеспечить обогрев людей даже на открытых площадках в холодное время года.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасные обогреватели Ballu серии T2, мощностью 1, 5 кВт — оптимальное решение для обогрева помещений с высокими потолками, большими теплопотерями и открытых площадок. ИК-обогреватели способны обеспечить комфорт человека даже на открытом воздухе. На верандах кафе и ресторанов они позволяют продлить летний сезон. Как правило, в этих случаях применяются приборы с наибольшей температурой поверхности. Интенсивный тепловой поток с поверхности прибора дает возможность обеспечить обогрев людей даже на открытых площадках в холодное время года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T2-1.5 - стоимость товара 9491 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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