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Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E

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Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Терморегулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
6 940 руб.  10 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133173
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
электрический
Мощность обогрева
1000 Вт
Площадь обогрева
10 кв.м
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х15
Вес, кг.
4.38

Описание товара Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E

При конвективном способе обогрева холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии, которая идет на нагрев окружающих предметов. Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом происходит рациональное распределение тепла, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении, без дополнительных затрат электроэнергии.

Отзывы о товаре Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
электрический
Мощность обогрева
1000 Вт
Площадь обогрева
10 кв.м
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Описание
При конвективном способе обогрева холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии, которая идет на нагрев окружающих предметов. Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом происходит рациональное распределение тепла, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении, без дополнительных затрат электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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