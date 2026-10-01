Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E
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Характеристики
Тип товара
электрический
Терморегулятор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%6 940 руб. 10 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 133173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
электрический
Мощность обогрева
1000 Вт
Площадь обогрева
10 кв.м
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х15
Вес, кг.
4.38
Описание товара Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-1000 E
При конвективном способе обогрева холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии, которая идет на нагрев окружающих предметов. Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом происходит рациональное распределение тепла, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении, без дополнительных затрат электроэнергии.
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Бренд
Тип товара
электрический
Мощность обогрева
1000 Вт
Площадь обогрева
10 кв.м
Терморегулятор
да
Страна производитель
Китай
При конвективном способе обогрева холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии, которая идет на нагрев окружающих предметов. Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом происходит рациональное распределение тепла, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении, без дополнительных затрат электроэнергии.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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