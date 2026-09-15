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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
12 080 руб.  18 400 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 543380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S
12 080 руб. -34%
18 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х60х38
Вес, кг.
4.6

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S

Подвесной инфракрасный обогреватель BALLU BIH-LL CARBON предназначен создавать уют и теплую комфортную атмосферу за вашим столом, даже на открытой веранде в прохладные дни. Находящиеся в спектре излучения люди и предметы эффективно обогреваются современными нагревательными элементами из углеволокна. Компактный пульт дистанционного управления позволяет легко управлять интенсивностью нагрева, а привлекательный внешний вид прибора делает его изящным дополнением любого интерьера.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Подвесной инфракрасный обогреватель BALLU BIH-LL CARBON предназначен создавать уют и теплую комфортную атмосферу за вашим столом, даже на открытой веранде в прохладные дни. Находящиеся в спектре излучения люди и предметы эффективно обогреваются современными нагревательными элементами из углеволокна. Компактный пульт дистанционного управления позволяет легко управлять интенсивностью нагрева, а привлекательный внешний вид прибора делает его изящным дополнением любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LL-2.1-S - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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