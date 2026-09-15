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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Установка
потолочный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
11 391 руб.
14 250
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679381
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Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-M
Инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии AP4-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа обогревателей к потолку или на стену и регулировки угла обогрева. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса).
Инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии AP4-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Универсальные поворотные кронштейны в комплекте поставки дают возможность удобного монтажа обогревателей к потолку или на стену и регулировки угла обогрева. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже на открытом воздухе (без навеса).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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