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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0

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Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 1
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 2
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 3
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 1
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 2
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 3
  • Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
10 061 руб.  11 880 руб. 

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9 558 руб. 

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В наличии
Код товара: 105798
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0
10 061 руб. -15%
11 880 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х36х8
Вес, кг.
5.4

Описание товара Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0

Обогреватель инфракрасный потолочный, полупромышленный, напряжение 380-400 В, защита от перегрева

Отзывы о товаре Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Обогреватель инфракрасный потолочный, полупромышленный, напряжение 380-400 В, защита от перегрева
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель Инфракрасный Ballu Bih-T-3 0 - стоимость товара 10061 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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