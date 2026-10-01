Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-6.0
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%17 091 руб. 20 190 руб.
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16 236 руб.
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В наличии
Код товара: 133115
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 091 руб. -15%
20 190 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.81х0.32х0.08
Вес, кг.
9.9
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-6.0
Мощные инфракрасные обогреватели для направленного обогрева в любых условиях. Применяется для промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах нагрева и сушки материалов.
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Мощные инфракрасные обогреватели для направленного обогрева в любых условиях. Применяется для промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах нагрева и сушки материалов.
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-6.0 - этот товар вы можете купить по цене 17091 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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