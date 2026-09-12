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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 10
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 11
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 12
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 13
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 14
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 15
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 16
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 17
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 18
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 19
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 14
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 15
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 16
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 17
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 18
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 19
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
15 690 руб.  23 750 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0
15 690 руб. -34%
23 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х40
Вес, кг.
16.5

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0

Напольный инфракрасный обогреватель серии LТ CARBON это сочетание практичности, надежности и максимальной эффективности обогрева открытых веранд и площадок. Благодаря прочной конструкции из полированной нержавеющей стали, прибор выглядит эффектно и привлекает внимание, а тяжелое основание делает его устойчивым и безопасным. Долговечный карбоновый нагревательный элемент, высокий класс влагозащиты (IP 44), три режима интенсивности обогрева, система защиты от опрокидывания и современные дизайнерские решения – в этом приборе есть все, чтобы обеспечить тепло и комфорт на долгие годы использования.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный инфракрасный обогреватель серии LТ CARBON это сочетание практичности, надежности и максимальной эффективности обогрева открытых веранд и площадок. Благодаря прочной конструкции из полированной нержавеющей стали, прибор выглядит эффектно и привлекает внимание, а тяжелое основание делает его устойчивым и безопасным. Долговечный карбоновый нагревательный элемент, высокий класс влагозащиты (IP 44), три режима интенсивности обогрева, система защиты от опрокидывания и современные дизайнерские решения – в этом приборе есть все, чтобы обеспечить тепло и комфорт на долгие годы использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-LT-3.0 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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