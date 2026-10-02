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Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E

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Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 520 руб.  12 590 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133175
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E
8 520 руб. -32%
12 590 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х14
Вес, кг.
6.87

Описание товара Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E

При конвективном способе обогрева холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии, которая идет на нагрев окружающих предметов. Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом происходит рациональное распределение тепла, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении, без дополнительных затрат электроэнергии.

Отзывы о товаре Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
При конвективном способе обогрева холодный воздух проходит через нагревательный элемент и равномерно распространяется по всему помещению. Работая по принципу инфракрасного обогрева, прибор повышает температуру воздуха за счет излучения тепловой энергии, которая идет на нагрев окружающих предметов. Главное преимущество инфракрасного обогрева заключается в том, что вся энергия от прибора без каких-либо потерь достигает обогреваемых поверхностей. Таким образом происходит рациональное распределение тепла, что создает мягкий и комфортный микроклимат в помещении, без дополнительных затрат электроэнергии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель конвективно-инфракрасный Electrolux EIH/AG2-2000 E - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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