Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%8 540 руб. 14 250 руб.
В наличии
Код товара: 696615
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 540 руб. -40%
14 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х34х6
Вес, кг.
5.7
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3
Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GTW Invisible Series представлен моделями с прозрачными стеклянными панелями, делающими обогреватели практически невидимыми в интерьере.
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Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GTW Invisible Series представлен моделями с прозрачными стеклянными панелями, делающими обогреватели практически невидимыми в интерьере.
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - стоимость товара 8540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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