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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 10
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 11
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 12
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 13
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 14
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 15
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 16
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 17
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 18
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 19
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 20
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 10
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 11
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 12
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 13
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 14
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 15
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 16
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 17
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 18
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 19
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 20
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
8 540 руб.  14 250 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3
8 540 руб. -40%
14 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х34х6
Вес, кг.
5.7

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3

Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GTW Invisible Series представлен моделями с прозрачными стеклянными панелями, делающими обогреватели практически невидимыми в интерьере.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Эксклюзивная серия - стеклянные инфракрасные обогреватели. Интерьерное исполнение для локального обогрева в жилых помещениях. Ультратонкие приборы имеют толщину всего 10 мм, благодаря чему незаметны под потолком. Обогреватели серии выполнены по уникальной запатентованной технологии «греющего стекла» - нагревательный элемент отличается высокой надежностью и практически неограниченным сроком службы. Повышенная степень пылевлагозащиты IP54 допускает применение обогревателей даже во влажных помещениях (ванные комнаты, бани, бассейны). Подвес на тонких незаметных тросах в комплекте. Модельный ряд серии GTW Invisible Series представлен моделями с прозрачными стеклянными панелями, делающими обогреватели практически невидимыми в интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-GTW-1.3 - стоимость товара 8540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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