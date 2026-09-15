Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%6 690 руб. 9 270 руб.
В наличии
Код товара: 666452
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 690 руб. -28%
9 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.28х0.06
Вес, кг.
5.7
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M
Стандартная конструкция панельного инфракрасного обогревателя включает в себя алюминиевую анодированную излучающую панель и встраиваемый ТЭН, нагревающий панель. Разные температурные коэффициенты расширения металлов панели и ТЭНа приводит к тому, что при работе такие обогревателей могу быть слышны потрескивания или щелчки. Монолитный нагревательный элемент, объединенный с излучающей панелью, не имеет этих недостатков и не издает звуков при нагреве и остывании обогревателя.
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-2.0-M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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