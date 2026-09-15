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Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900

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Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 3
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 4
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 5
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 6
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 7
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 8
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 9
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 5
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 6
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 7
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 8
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 9
  • Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
9 050 руб.  19 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543395
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х47х14
Вес, кг.
7.24

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900

Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar сочетает привлекательный стиль, функциональность и технологичность. Он характеризуется двумя нагревательными элементами и передней панелью на основе ударопрочного стекла. Благодаря микатермическому элементу формируется эффект солнечного тепла. А элемент X-образной формы с технологией HEDGEHOG быстро прогревает воздух внутри помещения. Данная модель оснащена тремя уровнями мощности, которые легко управляются при помощи сенсорных кнопок. В наборе поставляются устойчивые ножки-опоры с колесиками для простого перемещения

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar сочетает привлекательный стиль, функциональность и технологичность. Он характеризуется двумя нагревательными элементами и передней панелью на основе ударопрочного стекла. Благодаря микатермическому элементу формируется эффект солнечного тепла. А элемент X-образной формы с технологией HEDGEHOG быстро прогревает воздух внутри помещения. Данная модель оснащена тремя уровнями мощности, которые легко управляются при помощи сенсорных кнопок. В наборе поставляются устойчивые ножки-опоры с колесиками для простого перемещения
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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