Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%9 050 руб. 19 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543395
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х47х14
Вес, кг.
7.24
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900
Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar сочетает привлекательный стиль, функциональность и технологичность. Он характеризуется двумя нагревательными элементами и передней панелью на основе ударопрочного стекла. Благодаря микатермическому элементу формируется эффект солнечного тепла. А элемент X-образной формы с технологией HEDGEHOG быстро прогревает воздух внутри помещения. Данная модель оснащена тремя уровнями мощности, которые легко управляются при помощи сенсорных кнопок. В наборе поставляются устойчивые ножки-опоры с колесиками для простого перемещения
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Конвективно-инфракрасный обогреватель Ballu Plaza Solar сочетает привлекательный стиль, функциональность и технологичность. Он характеризуется двумя нагревательными элементами и передней панелью на основе ударопрочного стекла. Благодаря микатермическому элементу формируется эффект солнечного тепла. А элемент X-образной формы с технологией HEDGEHOG быстро прогревает воздух внутри помещения. Данная модель оснащена тремя уровнями мощности, которые легко управляются при помощи сенсорных кнопок. В наборе поставляются устойчивые ножки-опоры с колесиками для простого перемещения
Обогреватель инфракрасный Ballu Plaza Solar BIHP/S-1900 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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