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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M

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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 1
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 2
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 3
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 4
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 3
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 4
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
8 290 руб.  11 640 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M
8 290 руб. -29%
11 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.82х0.28х0.05
Вес, кг.
8

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M

Новые инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии APL-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Удобный монтаж обеспечивается благодаря встроенным кронштейнам с комплектом для подвеса к потолку что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, на трос или даже на резьбовые шпили.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Новые инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии APL-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Удобный монтаж обеспечивается благодаря встроенным кронштейнам с комплектом для подвеса к потолку что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, на трос или даже на резьбовые шпили.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-3.0-M - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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