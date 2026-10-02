Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-T-1.0-E
Электрический обогреватель инфракрасный Ballu BIH-T-1.0-E в серебристом корпусе предназначен для направленного мощного обогрева в любых условиях: несмотря на ветер и минусовую температуру. Удобная установка под потолком экономит место и рабочее пространство, а также исключает получение травмы и повреждение прибора. Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию максимально комфортной и универсальной. Модель подходит для установки на высоте до 3,5 м. Эффективна в обогреве площади до 10 м?, при этом экономична в использовании электроэнергии: мощность потребления прибора составляет до 1 кВт. Приборы оптимальны для обогрева промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, а также открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах прогрева и сушки материалов.
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