Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-1.0-M
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-APL-1.0-M
Электрический инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0-M мощностью 1 кВт подходит для основного и дополнительного обогрева помещений, локального обогрева рабочих зон площадью до 10 м?. Также допустимо использование обогревателей этого типа для очистки поверхностей ото льда, снега и дальнейшего поддержания их в таком состоянии, для разогрева и сушки материалов. При этом прибор экономно потребляет электроэнергию. Точность управления обогревателем достигается благодаря возможности подключения к терморегулятору. Обогреватель идеален для использования в помещении: возможность монтажа на кронштейнах с комплектом для подвеса позволяет значительно сэкономить полезную площадь.
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