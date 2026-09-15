Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-1.5-M
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Характеристики
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-APL-1.5-M
Инфракрасные обогреватели с монолитными нагревательными элементами Ballu серии APL-M – инновационные обогреватели, не имеющие аналогов на рынке! Они незаменимы для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. Это самые компактные панельные инфракрасные обогреватели, которые подходят для офисов, торговых и общественных помещений, кафе, ресторанов, отелей. Удобный монтаж обеспечивается благодаря встроенным кронштейнам с комплектом для подвеса к потолку что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, на трос или даже на резьбовые шпили.
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