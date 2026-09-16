Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6
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Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%4 620 руб. 6 650 руб.
В наличии
Код товара: 696582
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб. -31%
6 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х62х3
Вес, кг.
4.9
Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6
Инфракрасные обогреватели BALLU серии S3 предназначены для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или использования как подвешенный точечный обогреватель. Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев рабочих зон в офисных, торговых, общественных помещениях, кафе.
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Инфракрасные обогреватели BALLU серии S3 предназначены для встраивания в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или использования как подвешенный точечный обогреватель. Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев рабочих зон в офисных, торговых, общественных помещениях, кафе.
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-S3-0.6 - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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