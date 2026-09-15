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Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C

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Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 1
Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 2
Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 3
Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 4
Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 5
Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
  • Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 4
  • Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 5
  • Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C
1 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевая карта
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50

Описание товара Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C

Сетевая карта TP-LINK UE300C обеспечивает доступ к проводной сети на скорости до 1 Гбит/с. Устройство подходит для совместной работы с портативными и стационарными компьютерами. Необходимое условие совместимости – наличие порта USB Type-C. Интерфейс USB 3.1, поддерживаемый сетевой картой, позволяет полностью раскрыть скоростной потенциал устройства. Сетевая карта TP-LINK UE300C поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Одним из преимуществ модели является компактность. Размеры сетевой карты – 26x71x16.2 мм. В комплекте – инструкция по эксплуатации. Сетевая карта имеет белый цвет. Упаковка устройства – коробка.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевая карта
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта TP-LINK UE300C обеспечивает доступ к проводной сети на скорости до 1 Гбит/с. Устройство подходит для совместной работы с портативными и стационарными компьютерами. Необходимое условие совместимости – наличие порта USB Type-C. Интерфейс USB 3.1, поддерживаемый сетевой картой, позволяет полностью раскрыть скоростной потенциал устройства. Сетевая карта TP-LINK UE300C поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Одним из преимуществ модели является компактность. Размеры сетевой карты – 26x71x16.2 мм. В комплекте – инструкция по эксплуатации. Сетевая карта имеет белый цвет. Упаковка устройства – коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - по цене 1190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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