Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
В наличии
Код товара: 540972
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
50
Описание товара Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C
Сетевая карта TP-LINK UE300C обеспечивает доступ к проводной сети на скорости до 1 Гбит/с. Устройство подходит для совместной работы с портативными и стационарными компьютерами. Необходимое условие совместимости – наличие порта USB Type-C. Интерфейс USB 3.1, поддерживаемый сетевой картой, позволяет полностью раскрыть скоростной потенциал устройства. Сетевая карта TP-LINK UE300C поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Одним из преимуществ модели является компактность. Размеры сетевой карты – 26x71x16.2 мм. В комплекте – инструкция по эксплуатации. Сетевая карта имеет белый цвет. Упаковка устройства – коробка.
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Сетевая карта TP-LINK UE300C обеспечивает доступ к проводной сети на скорости до 1 Гбит/с. Устройство подходит для совместной работы с портативными и стационарными компьютерами. Необходимое условие совместимости – наличие порта USB Type-C. Интерфейс USB 3.1, поддерживаемый сетевой картой, позволяет полностью раскрыть скоростной потенциал устройства. Сетевая карта TP-LINK UE300C поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Одним из преимуществ модели является компактность. Размеры сетевой карты – 26x71x16.2 мм. В комплекте – инструкция по эксплуатации. Сетевая карта имеет белый цвет. Упаковка устройства – коробка.
Купить Wi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C - по цене 1190 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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