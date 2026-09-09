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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus

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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 230 руб.  2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257371
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
600
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
140

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus

Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Plus выпускается одним из самых известных производителей сетевого оборудования. Особенностью конструкции устройства является наличие внешней антенны, конструкция которой предусматривает возможность поворота на 180°. Адаптер может использоваться совместно как с мобильными, так и со стационарными компьютерами. Для подключения устройства используется USB 2.0-интерфейс. Модель работает в двух диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрена возможность одновременного использования диапазонов. Разработчиками адаптера предусмотрена поддержка протоколов шифрования WEP, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Plus характеризуется максимальной скоростью беспроводного соединения, равной 600 Мбит/с. Светодиодный индикатор состояния позволит вам контролировать работу устройства. Габаритные размеры адаптера составляют 57.8x18x173.4 мм. Модель поддерживается операционными системами Mac OS X, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Черный цвет адаптера будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Защита информации
WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
600
Стандарт беспроводной связи
IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, IEEE 802.11a/n/ac 5 ГГц
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Plus выпускается одним из самых известных производителей сетевого оборудования. Особенностью конструкции устройства является наличие внешней антенны, конструкция которой предусматривает возможность поворота на 180°. Адаптер может использоваться совместно как с мобильными, так и со стационарными компьютерами. Для подключения устройства используется USB 2.0-интерфейс. Модель работает в двух диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрена возможность одновременного использования диапазонов. Разработчиками адаптера предусмотрена поддержка протоколов шифрования WEP, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Plus характеризуется максимальной скоростью беспроводного соединения, равной 600 Мбит/с. Светодиодный индикатор состояния позволит вам контролировать работу устройства. Габаритные размеры адаптера составляют 57.8x18x173.4 мм. Модель поддерживается операционными системами Mac OS X, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Черный цвет адаптера будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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