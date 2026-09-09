Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Plus выпускается одним из самых известных производителей сетевого оборудования. Особенностью конструкции устройства является наличие внешней антенны, конструкция которой предусматривает возможность поворота на 180°. Адаптер может использоваться совместно как с мобильными, так и со стационарными компьютерами. Для подключения устройства используется USB 2.0-интерфейс. Модель работает в двух диапазонах – 2.4 и 5 ГГц. Предусмотрена возможность одновременного использования диапазонов. Разработчиками адаптера предусмотрена поддержка протоколов шифрования WEP, WPA-PSK, WPA2 и WPA2-PSK. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Plus характеризуется максимальной скоростью беспроводного соединения, равной 600 Мбит/с. Светодиодный индикатор состояния позволит вам контролировать работу устройства. Габаритные размеры адаптера составляют 57.8x18x173.4 мм. Модель поддерживается операционными системами Mac OS X, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Черный цвет адаптера будет гармонировать с внешним видом большинства компьютеров.
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