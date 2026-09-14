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Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)

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Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)

ORIGO OU330N/A1A Сетевой адаптер обеспечивает гигабитное подключение по кабелю Ethernet для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-С. В комплект поставки OU330N/B1 входит переходник USB-C/USB-A для подключения к ПК и ноутбукам, оснащенным стандартным портом USB. Встроенный 3-портовый концентратор USB 3.0 позволит дополнительно подключить к ПК или ноутбуку внешний жесткий диск, мышь, клавиатуру, USB-наушники, USB-камеру и прочее периферийное оборудование.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
проводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Скорость подключения
1000 Мбит/с
Количество портов
4
Тип внешней антенны
нет
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO OU330N/A1A Сетевой адаптер обеспечивает гигабитное подключение по кабелю Ethernet для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-С. В комплект поставки OU330N/B1 входит переходник USB-C/USB-A для подключения к ПК и ноутбукам, оснащенным стандартным портом USB. Встроенный 3-портовый концентратор USB 3.0 позволит дополнительно подключить к ПК или ноутбуку внешний жесткий диск, мышь, клавиатуру, USB-наушники, USB-камеру и прочее периферийное оборудование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A) - по цене 1150 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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