Сетевая карта D-Link DGE-560T
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта D-Link DGE-560T
Сетевая карта D-Link DGE-560T с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с обеспечивает повышенную производительность, а также надежность подключения благодаря широкому функционалу. Интерфейсом подключения для конфигуратора является PCI-E x1. Основой для сетевой карты служит чип Realtek RTL8168B, благодаря которому осуществляется поддержка протоколов IEEE 802.3, IEEE802.3u и IEEE 802.3ab. Данная модель сетевой карты является энергосберегающей, в случае отсутствия потока передаваемых данных потребление энергии прекращается. Сетевая карта D-Link DGE-560T имеет ряд функций, способных разгрузить процессор, например, путем сегментации TCP. Кроме того, она осуществляет поддержку удаленной загрузки PXE/RPL. Контроль за исполнением определенных условий подключенными к сети устройствами обеспечивается благодаря наличию агента SNMP. А технология Jumbo Frame 9 КБ способствует максимальному ускорению обработки пакетов больших размеров. Совместимость сетевой карты с большинством ОС Windows, а также Mac OS 10.4/10.5/10.6 и Linux делает ее практически универсальной.
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