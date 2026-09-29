Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U NANO
Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Nano представляет из себя ультракомпактное устройство, по конструктивному исполнению напоминающее приемник беспроводного сигнала, обычно идущий в комплекте беспроводных мышей. Модель прежде всего будет полезна пользователям, которые эксплуатируют мобильные и стационарные компьютеры, лишенные адаптера Wi-Fi. Важнейшей особенностью адаптера является поддержка не только широчайшим образом распространенного 2.4-гигагерцового диапазона, но и диапазона 5 ГГц. Это свойство делает оправданным эксплуатацию адаптера в случае, если штатный модуль Wi-Fi не имеет поддержки диапазона 5 ГГц. Адаптер может одновременно функционировать в обоих диапазонах. Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T2U Nano подключается с использованием порта USB. Список поддерживаемых операционных систем составляют Mac OS X и Windows. Максимальная скорость беспроводного соединения, поддерживаемая адаптером, равна 433 Мбит/с. Длина, ширина и толщина адаптера равны 7, 15 и 18 мм соответственно. Устройство упаковано в коробку презентабельного вида.
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