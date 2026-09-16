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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N

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Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 5
Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 1
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 2
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 3
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 4
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 5
  • Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N
1 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N

Wi-Fi адаптер Mercusys MA30N – двухдиапазонная модель, которая обеспечивает скорость обмена данными до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это позволит гибко распределять устройства по выделенным сетям, чтобы добиться быстрой обработки данных. При работе на компьютере с операционной системой Windows вам не нужно настраивать работу модели: достаточно подключить адаптер к ПК, и можно сразу приступить к работе за счет встроенного в ОС драйвера. Wi-Fi адаптер Mercusys MA30N обладает компактными размерами 16.1x26.9x7.6 мм, за счет которых его можно подключить к любому USB-порту компьютера или ноутбука и оставить его там. Модель поддерживает технологию MU-MIMO, которая обеспечивает два одновременных потока данных для повышенной пропускной способности сети. Антенны: 1шт встроенная.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
сетевой адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер Mercusys MA30N – двухдиапазонная модель, которая обеспечивает скорость обмена данными до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это позволит гибко распределять устройства по выделенным сетям, чтобы добиться быстрой обработки данных. При работе на компьютере с операционной системой Windows вам не нужно настраивать работу модели: достаточно подключить адаптер к ПК, и можно сразу приступить к работе за счет встроенного в ОС драйвера. Wi-Fi адаптер Mercusys MA30N обладает компактными размерами 16.1x26.9x7.6 мм, за счет которых его можно подключить к любому USB-порту компьютера или ноутбука и оставить его там. Модель поддерживает технологию MU-MIMO, которая обеспечивает два одновременных потока данных для повышенной пропускной способности сети. Антенны: 1шт встроенная.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N - по цене 1110 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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