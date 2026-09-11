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WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 4
  • WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72508
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U
1 030 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
433 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
50

Описание товара WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U

Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T2U черного цвета, имеет встроенную внутреннюю антенну и предназначен для обеспечения различных устройств, имеющих USB-порт, устойчивым доступом к сети Интернет посредством технологии Wi-Fi. Компактные размеры беспроводного адаптера: длина – 41 мм, ширина – 20 мм, толщина – 9 мм, позволяют комфортно носить его с собой. Скорость передачи данных модели TP-LINK Archer T2U может достигать 433 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. Это возможно благодаря мощности встроенного передатчика в 20 dBm. Кроме того, адаптер может передавать данные другим устройствам, без использования дополнительных маршрутизаторов, посредством технологии Wi-Fi Direct. Все распространенные серии операционной системы Windows (XP, 7, 8) поддерживают возможность установки этого адаптера.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OS X, Windows 8.1, Linux, Windows 10
Защита информации
WEP, WPA, WPA2, 802.1x
Макс. скорость беспроводного соединения
433 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11a, 802.11b
Количество внешних антенн
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер беспроводной TP-LINK Archer T2U черного цвета, имеет встроенную внутреннюю антенну и предназначен для обеспечения различных устройств, имеющих USB-порт, устойчивым доступом к сети Интернет посредством технологии Wi-Fi. Компактные размеры беспроводного адаптера: длина – 41 мм, ширина – 20 мм, толщина – 9 мм, позволяют комфортно носить его с собой. Скорость передачи данных модели TP-LINK Archer T2U может достигать 433 Мбит в секунду на частоте 5 ГГц. Это возможно благодаря мощности встроенного передатчика в 20 dBm. Кроме того, адаптер может передавать данные другим устройствам, без использования дополнительных маршрутизаторов, посредством технологии Wi-Fi Direct. Все распространенные серии операционной системы Windows (XP, 7, 8) поддерживают возможность установки этого адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WiFi адаптер TP-LINK ARCHER T2U - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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