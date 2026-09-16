Описание товара Wi-Fi адаптер ORIGO OW900/A1A

Wi-Fi адаптер ORIGO OW900 USB 2.0 [ow900/a1a] – функциональное устройство, которое обеспечивает удобное подключение компьютера к беспроводной сети. Как выбрать Wi-Fi адаптер под свои задачи? При выборе адаптера не ориентируйтесь на одну только цену, а подумайте, где и как вы его будете использовать. Ниже — короткий чек-лист, который сэкономит вам и время, а может даже и нервы во время покупки. Смотрите на чипсет: Realtek, MediaTek, Intel — стабильные и надёжные. Если чипсет не указан, лучше поискать другую модель. Выбирайте нужный стандарт Wi-Fi. Для фильмов и игр — современные AC или AX (Wi-Fi 6). Для простого серфинга в интернете хватит N. Главное, чтобы ваш роутер поддерживал тот же стандарт. Обратите внимание на антенну. Компактные адаптеры удобны в поездках, но ловят сигнал слабее. Для дома лучше взять модель с внешней антенной — так сигнал будет стабильнее. Проверьте совместимость. Для Windows чаще всего драйвер ставится сам, но лучше скачайте его с сайта производителя — будет надёжнее. Если у вас Linux или macOS — проверьте поддержку заранее. Не экономьте на брендах и гарантии. TP-Link, ASUS, D-Link и другие известные марки регулярно обновляют драйверы и всегда на связи. Какие стандарты поддерживает этот адаптер бренда ORIGO Wi-Fi 5 (802.11aс) — современный стандарт беспроводного интернета. Скорость передачи данных по нему может достигать 6,5 Гбит/с. Роутер с поддержкой этого режима подойдет для онлайн-игр или стримов. Стандарт 802.11n (Wi-Fi 4) обеспечивает скорость соединения уже 150 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 600 Мбит/c на 5 ГГц. Стандарт 802.11n (Wi-Fi 4) обеспечивает скорость соединения 150 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 600 Мбит/c на 5 ГГц. Стандарт 802.11g (Wi-Fi 3) поддерживает скорость соединения 54 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц. Стандарт 802.11b (Wi-Fi 1) обеспечивает поддержку скорости 11 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Подключение адаптера осуществляется за счет стандартного интерфейса USB 2.0. Доступный вариант для базовых задач: веб-серфинга, онлайн-обучения, видеозвонков, совместимый даже со старыми ПК. Диапазон 5 ГГц обеспечивает более высокую скорость и низкие задержки, что важно для онлайн-игр, трансляций HDTV и передачи больших файлов. В этом диапазоне адаптер менее подвержен помехам от бытовой техники и соседских сетей, поэтому связь чище и стабильнее. Класс устройства AX900. Это означает, что устройство поддерживает быструю и надёжную связь Wi-Fi 6 для комфортного просмотра видео, удалённой работы и подключения умных устройств. Скорость до 900 Мбит/с обеспечивает звонки без разрывов, стримы и загрузку файлов без задержек.