Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C
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Характеристики
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737687
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.11х0.02
Вес, г.
220
Описание товара Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C
Wi-Fi адаптер NETIS WF2160C поддерживает диапазоны 2.4 и 5 ГГц, работа в которых производится одновременно. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 633 Мбит/с. Адаптер может использоваться в качестве точки доступа. Интерфейс подключения модели – USB. Антенны: встроенная, 1шт
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Бренд
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Wi-Fi адаптер NETIS WF2160C поддерживает диапазоны 2.4 и 5 ГГц, работа в которых производится одновременно. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 633 Мбит/с. Адаптер может использоваться в качестве точки доступа. Интерфейс подключения модели – USB. Антенны: встроенная, 1шт
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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