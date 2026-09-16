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Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C

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Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
  • Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C - фото 1
  • Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C - фото 2
  • Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C - фото 3
  • Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C - фото 4
  • Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737687
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.11х0.02
Вес, г.
220

Описание товара Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C

Wi-Fi адаптер NETIS WF2160C поддерживает диапазоны 2.4 и 5 ГГц, работа в которых производится одновременно. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 633 Мбит/с. Адаптер может использоваться в качестве точки доступа. Интерфейс подключения модели – USB. Антенны: встроенная, 1шт

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер USB Netis WF2160C




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Bluetooth-адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Тип внешней антенны
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi адаптер NETIS WF2160C поддерживает диапазоны 2.4 и 5 ГГц, работа в которых производится одновременно. Максимальная скорость Wi-Fi соединения составляет 633 Мбит/с. Адаптер может использоваться в качестве точки доступа. Интерфейс подключения модели – USB. Антенны: встроенная, 1шт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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