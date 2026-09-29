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Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0

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Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 1
Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 2
Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 3
Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 4
Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 1
  • Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 2
  • Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 3
  • Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 4
  • Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257379
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0

Сетевая карта TP-LINK UE200 представляет собой печатную плату, которая позволяет взаимодействовать компьютерам между собой, являясь частью локальной сети. Предназначение сетевой карты TP-LINK UE200 - Ethernet-подключение для устройств, которые не имеют LAN-порта, через порт USB 2.0. Таких как, например, Ultrabook или Macbook Air. Скорость подключения составляет 10/100 Мбит/сек. Это простое и удобное в использовании, надежное и функциональное устройство, выполненное из высокотехнологичных материалов, которое прослужит вам долго.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта TP-LINK UE200 представляет собой печатную плату, которая позволяет взаимодействовать компьютерам между собой, являясь частью локальной сети. Предназначение сетевой карты TP-LINK UE200 - Ethernet-подключение для устройств, которые не имеют LAN-порта, через порт USB 2.0. Таких как, например, Ultrabook или Macbook Air. Скорость подключения составляет 10/100 Мбит/сек. Это простое и удобное в использовании, надежное и функциональное устройство, выполненное из высокотехнологичных материалов, которое прослужит вам долго.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Ethernet TP-Link UE200 USB 2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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