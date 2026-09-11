WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 72500
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
800 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
80
Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N
USB-адаптер N TL-WN823N - предназначен для стабильного и беспроводного подключения к высокоскоростному интернету. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц. N TL-WN823N способен обеспечить передачу данных на скорости до 300 Мбит/с. Использование поддержек шифрования WEP, WPA и WPA2, защитит ваши персональные данные. Вы сможете легко установить данное устройство на компьютер с помощью помощника для быстрой настройки.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Страна производитель
Китай
USB-адаптер N TL-WN823N - предназначен для стабильного и беспроводного подключения к высокоскоростному интернету. Адаптер работает в диапазоне частот 2,4 ГГц. N TL-WN823N способен обеспечить передачу данных на скорости до 300 Мбит/с. Использование поддержек шифрования WEP, WPA и WPA2, защитит ваши персональные данные. Вы сможете легко установить данное устройство на компьютер с помощью помощника для быстрой настройки.
WiFi адаптер TP-LINK TL-WN823N - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 800 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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