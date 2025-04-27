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Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO

4 Отзывы
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Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO
1 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
поддержка
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мб/с
Мощность передатчика
15.5 dBm
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO

Беспроводной адаптер USB-N10 NANO является суперкомпактным адаптером стандарта 802.11n. Благодаря MIFA-антенне USB-N10 NANO гарантирует максимально стабильную работу и увеличенный радиус действия, что позволяет максимально расширить работоспособность подключенных устройств. Работа адаптера осуществляется на диапазоне частот до 2.4 ГГц, позволяя развивать скорость соединения до 150 Мбит/с. Несмотря на маленький размер, USB-N10 NANO адаптер способен быть точкой доступа для других подключенных устройств и выполнять любые манипуляции с приоритетом каждого подключения.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO

Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Найти драйвера еще тот квест: скачать с официального сайта не получится - они не подходят. Диск есть в комплекте, но куда его вставлять?... А так работает хорошо, после всех мучений.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алена Д.

Достоинства:


Комментарий:
У ноута накрылся штатный модуль, этот адаптер спас ситуацию. Пришел быстро, забрала в пункте выдачи \"ситилинк\".
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо НО: для начала работы необходимо установить драйвера! и не просто из центра обновления виндоус а с диска который в комплекте! С ДИСКА КАРЛ! если нет дисковода в пк ( а его конечно же нет. Что такое дисковод???)) скачиваете с оф сайта и устанавливаете. Но чтобы на пк появился интернет вам нужны драйверы которые надо скачать через интернет. ХАХАХА! Короче подумайте перед покупкой, я тупо ткнул в первый попавшийся)))
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный адаптер, работает быстро, настройку и установку дров не требует



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
поддержка
Защита информации
WEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения
150 Мб/с
Мощность передатчика
15.5 dBm
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной адаптер USB-N10 NANO является суперкомпактным адаптером стандарта 802.11n. Благодаря MIFA-антенне USB-N10 NANO гарантирует максимально стабильную работу и увеличенный радиус действия, что позволяет максимально расширить работоспособность подключенных устройств. Работа адаптера осуществляется на диапазоне частот до 2.4 ГГц, позволяя развивать скорость соединения до 150 Мбит/с. Несмотря на маленький размер, USB-N10 NANO адаптер способен быть точкой доступа для других подключенных устройств и выполнять любые манипуляции с приоритетом каждого подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Найти драйвера еще тот квест: скачать с официального сайта не получится - они не подходят. Диск есть в комплекте, но куда его вставлять?... А так работает хорошо, после всех мучений.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Алена Д.

Достоинства:


Комментарий:
У ноута накрылся штатный модуль, этот адаптер спас ситуацию. Пришел быстро, забрала в пункте выдачи \"ситилинк\".
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо НО: для начала работы необходимо установить драйвера! и не просто из центра обновления виндоус а с диска который в комплекте! С ДИСКА КАРЛ! если нет дисковода в пк ( а его конечно же нет. Что такое дисковод???)) скачиваете с оф сайта и устанавливаете. Но чтобы на пк появился интернет вам нужны драйверы которые надо скачать через интернет. ХАХАХА! Короче подумайте перед покупкой, я тупо ткнул в первый попавшийся)))
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный адаптер, работает быстро, настройку и установку дров не требует


Wi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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